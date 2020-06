Kamperen? Zó houd je je tent koel zonder elektriciteit

Wanneer je thuis slaapt kun je je slaapkamer nog makkelijk koel houden met de hulp van een ventilator of airco, maar wat nu als je aan het kamperen bent? Hoe houd je je tent koel zonder elektriciteit te gebruiken?

Hier een paar handige tips.

Eigenlijk begint alles al bij het uitkiezen van de juiste tent. Als je er zeker van wil zijn dat je tent zo koel mogelijk blijft, dan kun je het beste voor een ‘fresh & black’-tent gaan. Dit is een iets duurdere versie van de traditionele tent met als groot verschil dat het de warmte goed buiten kan houden. Zó goed zelfs dat het in je tent wel tot 17 graden kouder kan zijn dan buiten. Dit heeft vooral te maken met de kleur van de tent: ze zijn namelijk volledig wit waardoor ze het zonlicht weerkaatsen zonder op te warmen. Als een ‘fresh & black’-tent buiten je budget ligt is het in ieder geval verstandig om geen tent van polyester of nylon te kopen, maar eentje van katoen.

Zet je tent op de juiste plek

Voordat je je tent gaat opzetten is het verstandig om te kijken waar de zon op dat moment staat. Als de tent aan het begin van de middag in de schaduw staat, dan zal die aan het einde van de middag juist veel warmte opslaan. Het is dan ook beter om je tent op een plek te zetten waar aan het begin van de middag zon staat, zodat aan het einde van de middag de tent in de schaduw staat en goed kan afkoelen.

Graaf een kuil om je tent in te zetten

Dit klinkt een beetje gek, maar dit werkt dus wel echt. Neem een flinke schep mee en graaf een kuil waar je je tent in kan zetten. Een centimeter of 20 á 30 diep is de bodem een stuk koeler waardoor de onderkant van je tent (en dus ook je slaapmatje) lekker koel blijft.

Breek je tent overdag af

Deze maatregel is nogal drastisch, maar als het echt niet uit te houden is in je tent, kun je deze het beste overdag afbreken pas ’s avonds als het afgekoeld is weer opzetten. Zo lig je in ieder geval niet in een bloedhete tent.

Hang een reflecterende tarp voor je tent

Wat ook heel erg helpt, is een reflecterende tarp voor je tent hangen. Deze tarp zorgt ervoor dat je tent de grootste deel van de dag in de schaduw staat, waardoor het binnen lekker koel blijft.

Zó zorg je ervoor dat het ’s avonds lekker licht blijft in je tent:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be, Kampeermeneer. Beeld: iStock