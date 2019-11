Kandidaten 'Droomhuis gezocht' laten weten welk droomhuis ze uiteindelijk gekocht hebben

Bianca en Mark gingen maandagavond in het programma Droomhuis gezocht op zoek naar een huis in het Oostenrijkse Karinthië. Hun huis in Nederland hadden ze al verkocht, maar vonden ze in het programma uiteindelijk een nieuw stulpje?

Bianca en Mark hadden al een nieuwe baan in Oostenrijk op het oog en ook een van de dochters wist al welke opleiding ze wilde gaan volgen. Alleen het droomhuis ontbrak nog. Presentator Sybrand Niessen bekeek samen met Bianca en Mark 3 droomhuizen in Oostenrijk en uiteindelijk koos het stel in de aflevering voor het 2e huis.

Advertentie

Zoektocht

Maar hebben ze dit huis uiteindelijk ook gekocht? Op Twitter laat Bianca weten dat ze niet voor een van deze 3 huizen zijn gegaan, maar dat ze een paar weken na de opnames een ander droomhuis hebben gekocht. In een blog op de website van hun huis schrijft ze: “Helaas zat bij deze 3 huizen niet ons droomhuis, maar de zoektocht samen met de makers van Omroep Max was om nooit te vergeten zo leuk en gezellig.”

Droomhuis

Ze kochten dus uiteindelijk niet een van de 3 huizen, maar vonden wel hun droomhuis in Oostenrijk. “Heel kort na de opnames vonden we wel ons droomhuis. Een huis dat al een paar keer weer op en dan weer van ons lijstje was gegaan om te bezichtigen. Onze vriendin Monique, die al een aantal jaren in Oostenrijk woont, had gezegd: ga er nou gewoon eens kijken! Dat hebben we gedaan en toen waren wij, en het huis even later ook, verkocht.” Op 1 september kreeg het gezin de sleutel van het huis in het dorpje Vorderberg.

View this post on Instagram A post shared by Haus Lara (@hauslara.at) on Nov 17, 2019 at 3:11am PST

Allemaal bedankt voor het kijken maar onze aflevering van #droomhuisgezocht wij kochten uiteindelijk een paar weken na de opnames ‘huis nummer 4’ https://t.co/tBy3y1ErRh — Bianca Knijnenburg (@bimibodi) November 18, 2019

Bedankt voor het kijken naar #DroomhuisGezocht. Auf Wiedersehen! 🧡 pic.twitter.com/nB0htX0EYM — Droomhuis Gezocht (@DroomhuisMAX) November 18, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Omroep Max