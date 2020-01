Even voorstellen: wie zijn de kandidaten van 'Wie is de mol?' 2020?

Inmiddels is het 20e seizoen van Wie is de Mol? van start gegaan. Wij stellen de kandidaten van deze bijzondere jubileumeditie alvast aan je voor.

Anita is al ruim dertig jaar actief als televisiepresentatrice. In die periode presenteerde Anita populaire programma’s als Hints, Tien voor Taal en Memories. De laatste jaren is ze vooral te zien in human interest-programma’s, waaronder De reünie en Anita laat zich opnemen. Volgens de presentatrice moet een goede mol vooral in staat zijn om van gedaante te veranderen.

Voor veel mensen zal zijn optreden bij The roast of Ali B de eerste kennismaking zijn geweest met Johan Goossens. Maar deze cabaretier timmert al veel langer aan de weg. Momenteel toert hij door Nederland met zijn voorstelling Vlam. Johan is echter begonnen in het onderwijs en deze ervaring met groepspsychologie kan wel eens van pas komen bij zijn deelname aan Wie is de mol?.



Buddy Vedder

Buddy Vedder is niet alleen actief als presentator en acteur, maar ook als zanger. Hij brak door met zijn rol van Rover Dekker in GTST, maar kreeg al snel de kans om zich ook van zijn muzikale kant te laten zien. Vorig jaar zat hij dan ook in de jury van de kijkcijferkraker The masked singer. Misschien helpt deze ervaring hem ook om de mol te ontmaskeren…

Jaike Belfor

Jaike was 3 jaar lang te zien in Celblok H, het populaire gevangenisdrama van SBS6. In 2018 behaalde zij de halve finale van de populaire kennisquiz De slimste mens. Daarnaast heeft deze actrice een passie voor mixed martial arts. Deze combinatie van intelligentie en fysieke kracht kan Jaike wel eens heel ver brengen in dit jubileumseizoen!

Leonie ter Braak

Leonie was 5 jaar lang de presentatrice van de talkshow Goedemorgen Nederland. In 2018 stapte zij over naar Talpa. Daar presenteerde zij onder meer Niets liever dan een kind bij SBS6. Leonie is naar eigen zeggen een groepsdier. Maar zij vertelt daar direct bij dat ze niet te beroerd is om mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat klinkt als de ideale mol.

Claes Iversen

Deze van oorsprong Deense modeontwerper mag diva’s als Chantal Janzen, Ilse DeLange, Katja Schuurman en Georgina Verbaan tot zijn klantenkring rekenen. Maar de kroon op zijn werk is zijn ontwerp voor een van de mantels van koningin Máxima. Zo’n cv bouw je alleen op door meedogenloze ambitie en Claes kan dan ook wel eens een gevaarlijke outsider zijn.

Miljuschka Witzenhausen

De veelzijdige Miljuschka schuift regelmatig aan bij RTL boulevard om haar licht te laten schijnen op de laatste roddels. Maar het is vooral haar passie voor koken die haar in de spotlights zette. Zo presenteerde zij niet alleen verschillende kookprogramma’s, maar ook reisprogramma’s met een culinaire insteek. Ook schreef Miljuschka al verschillende kookboeken.

Rob Dekay

Zijn altijd aanwezige cowboyhoed geeft het al een beetje weg: Rob Dekay is een singer-songwriter met een voorliefde voor country. Met dat verschil dat zijn nummers allemaal Nederlandstalig zijn. Deze bijzondere combinatie leverde hem een reeks mooie festivalgigs en een succesvolle clubtour op. Dit jaar verschijnt ook nog eens zijn nieuwe album.

Tina de Bruin

Tina heeft al tientallen rollen op haar naam staan. Zij speelde mee in hitseries als Dokter Tinus, Het geheime dagboek van Hendrik Groen en Familie Kruys. Daarnaast vervangt zij Chantal Janzen als Coosje in het nieuwe seizoen van Kees & Co. Tina is naar eigen zeggen zo chaotisch als een ouwe ui, maar dat maakt haar niet minder fanatiek.

Nathan Rutjes

Nathan kwam 8 seizoenen uit voor voetbalclub Sparta. Daar viel hij niet alleen op door zijn balvaardigheden, maar ook door zijn opmerkelijke kapsel. Nathan zou namelijk niet misstaan in een vervolg in de New kids-filmreeks. Voeg hierbij zijn aanstekelijke enthousiasme en het is geen wonder dat deze ras-Rotterdammer inmiddels is uitgegroeid tot een cultheld van formaat.

