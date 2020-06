Dit is waarom je kaneel bij je planten wil strooien

Kaneel is hartstikke lekker over allerlei gerechten. Denk bijvoorbeeld aan smaakmaker door de havermout, als lekker ingrediënt door taarten en cakes of als topping op een warme chai latte. Maar wist je dat je het ook voor je planten kunt gebruiken?

De specerij maakt je planten namelijk hartstikke blij.

Nieuwe planten, stekjes of planten die verpot zijn hebben wel wat extra liefde nodig. Aandacht, voldoende water, de juiste hoeveelheid zonlicht én de beste plantenvoeding zijn daarvoor erg belangrijk. Heb je alleen geen voeding in huis? Dan hoef je niet naar de supermarkt te lopen, want kaneel volstaat ook. Bestrooi de uiteinden van de betreffende plant met een snufje kaneel voor je ze in de grond doet, en ze zullen bloeien als nooit tevoren.

Schimmel bestrijden

Als je merkt dat je planten last hebben van schimmels, is het einde nog niet zoek. Je kunt je groene vrienden namelijk wel redden, door wederom met kaneel in de weer te gaan. Het is heel simpel. Strooi een beetje kaneel op de schimmelplekken van je plant. Dit zorgt er namelijk voor dat de schimmel zich niet verder kan verspreiden, zodat je de schade kunt beperken.

Ongedierte op afstand houden

En dat is nog niet alles. Want kaneel komt ook nog eens goed van pas om ongedierte te bestrijden zodat je planten in een goede conditie blijven. Insecten en ander ongedierte zijn namelijk helemaal geen fan van het zoete specerij, dus strooi het rijkelijk over en rondom je planten. Je kunt het ook in je potgrond voegen, zodat je het niet over de planten zelf hoeft te strooien. Muizen en mieren houd je ook op afstand, door wat kaneel voor de opening van de deur neer te strooien.

Heb je last van rouwvliegjes in je planten? In onderstaande video kun je zien wat je daar aan kunt doen.

Bron: Margriet. Beeld: iStock