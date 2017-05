Dit weekend kans op een landelijke hittegolf

We mogen niet klagen, want de maand mei laat na een koude start inmiddels behoorlijk wat zomers weer zien. Vanaf vrijdag lopen de temperaturen helemaal op.

En dat terwijl het nu al erg lekker is buiten en het rond de 20 graden is.

Het zomerse weer blijft dus even aanhouden.

Puffen

Volgens MeteoGroup worden in het weekend tropische temperaturen van 30 graden of meer verwacht. En als dat zo is, dan kan dat de 1e landelijke hittegolf van het jaar betekenen. Dat is erg uitzonderlijk voor mei. Alleen in het jaar 1922 kwam het bij het landelijke weerstation in De Bilt tot een hittegolf in deze maand. Dat het dit weekend erg heet en heel zonnig wordt, is volgens experts inmiddels zeker. Of het ook gaat leiden tot een echte hittegolf in het hele land, zullen we nog even moeten afwachten.

Dag na dag

Wanneer er sprake is van een hittegolf? Dit is zo als er minimaal 5 dagen een maximumtemperatuur is van 25 graden of hoger en van deze 5 dagen op rij moet er minimaal 3 dagen een maximumtemperatuur zijn van 30 graden of hoger.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP