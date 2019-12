De kerstdagen worden warm: zelfs kans op muggen in december

Over tien dagen is het zover: het is Kerstmis. En dus kunnen meteorologen steeds beter voorspellen wat het weer wordt.

Nou, dat lijkt niet slecht te zijn. Het wordt namelijk zacht, met temperaturen van boven de 6 graden.

Philippe Schambergen van Buienradar zegt dat er lokaal wél iets van sneeuw kan vallen. Maar romantisch wit wordt het niet in ons land. “Er kunnen ook buien uit het noordwesten komen met eventueel een verdwaalde natte sneeuwvlok. Maar winterse taferelen hoeven mensen niet te verwachten, dat kunnen we op onze buik schrijven.”

De kans op een witte kerst is dit jaar zo goed als nul. Dat komt omdat het steeds warmer wordt in ons land door de klimaatveranderingen. Nu hebben we per jaar kans op 21 sneeuwdagen – dagen waarop het koud genoeg lijkt te zijn voor sneeuwval. Over 30 jaar zijn dat nog maar 4 tot 12 sneeuwdagen per jaar.

Kerstkriebel

En bij die klimaatveranderingen horen ook… muggen. Een muggenbult in december? Daar hoef je niet gek van op te kijken. “We hebben nu een mug in Nederland die niet in winterrust gaat”, aldus bioloog Arnold van Vliet. Vooral in steden leven deze muggen ook in december en januari: ze verstoppen zich dan in nauwe kruipruimtes, waar ze gemakkelijk het hele jaar door overleven.

Bron: Buienradar. Beeld: iStock