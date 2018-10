Winter begint snel: vannacht kans op sneeuw

Die snikhete dagen lijken nog kort geleden, maar het tij lijkt echt gekeerd te zijn. Het is tijd voor de winter.

Want vannacht is er al kans op sneeuw. En dat is vroeg voor de tijd van het jaar. Meteoroloog Marco Verhoef: “Vanmiddag is het een graad of 6 à 7 als daar windkracht 4 à 5 bijkomt, kan dat een gevoelstemperatuur opleveren van ongeveer 1 graad.”

En naast sneeuw, gaat het vooral ook veel regenen de komende tijd. Er blijft ook koude lucht onze kant op waaien, dus het wordt echt herfst. En een beetje winter, dus. “Dinsdag is de kans best groot dat er op veel plaatsen zo’n 30 millimeter gaat vallen. Dat zijn hoeveelheden die we al lange tijd niet meer hebben gehad in Nederland.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock