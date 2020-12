De één zal vurig hopen dat het een grap is, de ander kan niet wachten: er is kans dat er zaterdag sneeuw valt op verschillende plekken in het land. Dit maakten meteorologen van Weer.nl bekend.

Gaat Sinterklaas het extra moeilijk krijgen op de daken in Groningen? Er is namelijk een kans dat het daar gaat sneeuwen. Op het moment dat de regen over Groningen trekt, ligt de temperatuur rond de 2 graden. Het kan ook dat de neerslag net boven Duitsland blijft hangen.

Sneeuw in Limburg

Nog meer kans op sneeuw vindt dit weekend plaats in Limburg. De temperatuur daalt daar zondagnacht richting de nul graden. De neerslag in de Limburgse heuvels kan overgaan in sneeuwvlokken die ook nog eens blijft liggen. Met een beetje geluk ligt er maandag op de Limburgse heuvel een pak sneeuw van 5 tot 10 centimeter. Misschien dat we toch nog een witte kerst kunnen verwachten dit jaar?

Bron: LINDA. Beeld: iStock