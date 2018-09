Kans op vorst vannacht: dat wordt morgenochtend misschien wel krabben

De zomerse dagen zijn helaas écht achter de rug: de herfst is begonnen. Er is vannacht zelfs kans op lokale vorst. Dat wordt morgenochtend misschien wel krabben. Wie had dat gedacht na zo’n zalige zomer?

Gisteren was het met een maximumtemperatuur van 10,9 graden in De Bilt de koudste 23 september óóit gemeten en ook vandaag moeten we ons volgens Weeronline voorbereiden op een koude nacht. Helaas, de zomer is nu écht voorbij.

Dalen

Met een noordwestelijke stroming trekt er vandaag een koele lucht over ons land. Terwijl het vanavond en vannacht helder blijft, zal de temperatuur wel flink dalen. Ja, het gaat de koudste nacht van de week worden.

Mistbanken

In het binnenland daalt de temperatuur komende nacht naar zo’n 2 tot 4 graden Celsius en aan de grond kan het op sommige plekken zelfs gaan vriezen. Op de zandgronden van Brabant en op de Veluwe wordt de laagste temperatuur verwacht. In deze gebieden is er kans dat je morgenochtend moet krabben. Dit brengt met zich mee dat er regionaal ook enkele mistbanken kunnen ontstaan; pas daarom goed op als je de weg opgaat.

Onder nul

In de kustgebieden zal het komende nacht het warmst zijn met een temperatuur tussen de 4 en 10 graden Celsius. Toch is dat alsnog kouder dan het normaal gesproken is eind september: tussen de 8 en 12 graden. De vorige keer dat het in Nederland heeft gevroren is al bijna een half jaar geleden. Op 6 april daalde de temperatuur in het zuiden en oosten van het land onder tot onder nul. De kans op vorst is ook erg vroeg dit jaar. De normale temperatuur voor deze tijd ligt ongeveer op zo’n 18 graden Celsius. Gemiddeld valt de eerste vorst pas rond 23 oktober.

Vond je het afgelopen nacht al koud? https://t.co/TqVRfO9Lyp — Weeronline (@weeronline) September 24, 2018

Hoe maak je je tuin klaar voor de nachtvorst? Libelle’s tuinvlogger Loes legt uit:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock.