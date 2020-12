Gaat het dan toch gebeuren? “Kans op winterse, koude kerst”

Na dit veelbewogen jaar zou het toch wel leuk zijn als de maand december eindigt met een beetje winterse taferelen. En als we Weerplaza moeten geloven, zit die kans er zeker in. Met een beetje geluk gaan we zelfs een ‘winterse, koude kerst’ krijgen, aldus meteoroloog Diana Woei.

Met de zachte temperaturen van deze week klinkt dat misschien een beetje ongeloofwaardig, maar het zit er toch écht in.

Lekkere koude kerst

Eigenlijk verloopt december tot nu toe nog een beetje als november, namelijk met zachte temperaturen en weinig koude uitschieters. Rond de kerstdagen komt hier echter verandering in. De temperaturen dalen dan waarschijnlijk flink door het uitstromen van koude lucht over West-Europa, iets wat we al tijden niet gezien hebben in deze tijd van het jaar. “Tot kerst hebben we te maken met wind uit het zuidwesten. Dat betekent dat de temperatuur aan de hoge kant is. Het hoort rond deze tijd van het jaar rond de 5 graden te zijn. Daar zitten we nu flink boven. Maar met de kerstdagen gaat dat veranderen en daalt de temperatuur,” aldus Woei.