Na die zonnige dagen eind februari hebben veel mensen de lente in hun bol en geen zin meer in een nieuwe vriesperiode. Toch zakte vorig jaar rond half maart het kwik nog tot 0.

Zo kwam zelfs nog de koudste 17 maart ooit gemeten voor, met 0,0 graden.

De expert spreekt

Zou dit jaar de kans er weer zijn? De helft van maart en de maand april zitten er namelijk nog aan te komen. Wij vroegen Libelle’s meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline: hoe groot is de kans dat het nog gaat vriezen of sneeuwen binnenkort?

Natte sneeuw

“Winterse buien met (natte) sneeuw en vorst in de nachten zijn in de tweede helft van maart en zelfs in april nog prima mogelijk”, legt Willemsen uit. “De kans op echt winterweer – maxima rond of onder 0 en/of sneeuw dat blijft liggen – neemt nu wel sterk af. Dat gaat er deze winter zeer waarschijnlijk niet meer van komen.” Geen sneeuw die blijft liggen dus, maar nog wel kans op natte sneeuw. Of we daar blij mee moeten zijn…

Witte Pasen

“De laatste echt koude maart was in 2013“, gaat hij verder. “Met een stevige oostenwind werd toen grote delen van de maand koude lucht aangevoerd. Op 11, 12 en 24 maart viel op veel plaatsen sneeuw. Zelfs op 31 maart (dat was dat jaar ook Eerste Paasdag) viel regionaal sneeuw. Er werd zelfs aan het einde van de maand op sommige plaatsen geschaatst op natuurijs.”

Normaal voor deze tijd van het jaar

Zijn we iets te verwend door het lekkere weer in februari, of is het écht zo koud voor deze tijd van het jaar? Volgens Willemsen verloopt maart in ieder geval zoals gemiddeld: “Voor het midden van het land (De Bilt) komt het in maart normaal op 8 dagen tot vorst. En in april op 4 dagen. In maart wordt gemiddeld op 4 dagen sneeuw waargenomen en in april op 2 dagen.”

Eind mei

Dat het weer eind februari bijzonder was, is een ding dat zeker is. “3 dagen op rij werden dagrecords gebroken”, blikt Willemsen terug. “Met maxima van 18-20 graden lag de temperatuur op een normaal niveau voor eind mei. Dus deze temperaturen kunnen jullie ook verwachten tijdens de Libelle Zomerweek”, grapt hij nog.

Dat wordt dus snel weer kaarten bestellen (met korting!) voor het leukste feestje van het jaar 23 t/m 29 mei:

Beeld: iStock