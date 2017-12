Zo groot is de kans op een witte kerst dit jaar

Het is al mooi wit (geweest) in Nederland en dat terwijl de kerstdagen nog voor de deur staan.

Nu het nog maar 13 dagen aftellen is tot Kerstmis, kunnen meteorologen al goed het een en ander voorspellen.

Natte kerst

Wat blijkt? We hebben zo goed als nul kans op een witte kerst in 2017. Het wordt waarschijnlijk zo’n 5 of 6 graden en er is wel neerslag voorspeld, maar niet in de vorm van sneeuw. Het gaat oer-Hollands regenen dus, ja. Optimisten kunnen nog een klein beetje hoop houden, want enkele weerstations stellen dat de temperaturen de komende 13 dagen wat lager zullen uitvallen. En dan kan het zomaar eens toch nog wit worden. Maar ja, die kans is er alléén als je er ook een beetje in gelooft. En als alles heel erg meezit.

Onzin

Over een week weten meteorologen weer meer: dan kunnen ze nog beter zien wat voor kou en neerslag er onze kant op komt. Het verlangen naar sneeuw met de kerstdagen is sowieso een beetje onzin, zo stellen wetenschappers. Want het is pas 8 keer gebeurd sinds de eerste metingen, dat het op beide kerstdagen helemaal wit was buiten. De kans is omgerekend dus maar 7 procent en toch hoopt menig kerstliefhebber er elk jaar weer op. Maar waarom, dus, eigenlijk? RTL-weervrouw Helga van Leur weet het goed te verwoorden: “Het is veel gevaarlijker op de weg als het sneeuwt. En met een rokje moet je sneeuw ook niet willen. Zo romantisch is het niet.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock