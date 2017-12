Zou het dan toch? Dit jaar écht kans op witte kerst

Dat het dit weekend gaat sneeuwen wisten we al, maar volgens meteorologische berekeningen kan het dit jaar dan écht weer eens gaan gebeuren: een witte kerst.

De laatste officiële witte kerst was in 2010. Een witte kerst mag zich pas écht zo noemen als er op allebei de kerstdagen in De Bilt sneeuw wordt gemeten. Het is sinds 1900 dan ook maar 8 keer voorgekomen dat we een witte kerst hebben gehad.

De kans op een witte kerst wordt op dit moment gemeten op 30 procent. Dat lijkt weinig, maar normaliter is die kans ongeveer 7 procent. Daarnaast maakt die 30 procent het dus ook gelijk plausibeler dat we minstens één witte kerstdag hebben. Ook is het zo dat de oostelijke en zuidelijke provincies een grotere kans hebben op sneeuwval, waardoor het goed mogelijk kan zijn dat we officieel géén witte kerst hebben omdat er in De Bilt geen sneeuw ligt, maar in Maastricht bijvoorbeeld wel. Snap je het nog?

Waarom is de kans op een witte kerst zo groot?

“Hoewel de kans nog altijd groter is dat we geen witte kerst krijgen, is er op dit moment wel iets aan de hand wat we voorgaande jaren niet hadden. We zitten in een ‘gunstige’ luchtstroom die koude Noordpoollucht naar ons land voert. In voorgaande jaren hadden we te maken met een zuidelijke, warmere, stroming waardoor de temperaturen ruim boven nul bleven tijdens de kerstdagen”, zegt meteoroloog Yannick Damen van WeerOnline.

Het is niet zo dat het daarmee gelijk extreem koud gaat worden met de kerst, maar de temperaturen liggen dit jaar in ieder geval lager dan de jaren daarvoor. Yannick Damen waarschuwt wel: “Het blijft gissen omdat het weer van over 2,5 week in Nederland eigenlijk niet te voorspellen is. We gaan puur op de statistieken af.”

Bron: Metro. Beeld: iStock.