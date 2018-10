Wat een feest: bij dít kantoor mag je je hond gewoon elke dag meenemen

Je hond meenemen naar je werk, wie wil dat nou niet? Helaas wordt je viervoeter in menig Nederlands kantoor niet warm verwelkomd. Maar híer wel.

Bij een digitaal communicatiebureau in Thailand doen ze niet moeilijk en stimuleren ze je juist om je hond mee te nemen.

Minder stress

Honden op het werk zorgen immers voor ‘minder stress’ en ‘een ontspannen sfeer’ op de werkvloer. Dat is dan ook de reden dat het digitaal communicatiebureau Anankanart Kongpanichku in Thailand hun werknemers al acht jaar aanmoedigt om hun trouwe viervoeter iedere dag mee te nemen.

Werknemers dolblij

“Het helpt om de batterijen op te laden als we te gestresst raken”, legt een woordvoerder van het bedrijf uit. “Huisdieren kunnen in al hun onschuld positieve energie overbrengen als we met hen spelen.” De werknemers zijn dolblij met deze regel. Sommigen motiveert het zelfs om nog meer te komen werken. “Ik breng dolgraag tijd door met mijn drie chihuahuas”, legt medewerkster Thimaporn Phopipa uit. “Het is geruststellend dat ze hier welkom zijn.”

Blaffen

Het hondenreglement heeft dus een positief effect op de werknemers. Bovendien trekt het ook extra werknemers aan. Maar aan de andere kant kun je je vast ook voorstellen dat een kantoor vol honden wat chaotisch kan worden. Daar hebben ze uiteraard regels voor. “Gelukkig steunen we elkaar en als er een hond begint te blaffen terwijl er iemand aan het bellen is, helpen we allemaal om stil te krijgen”, gaat de woordvoerder verder.

Allergisch

Zelfs uit diverse studies is gebleken dat honden op de werkvloer goed zijn voor de productiviteit en helpen de stress te verminderen. Maar het kan natuurlijk ook gevaren met zich meebrengen. Wetenschappers waarschuwen in hun studie dat werknemers allergisch kunnen zijn voor honden of dat er ziektes door de dieren kunnen worden overgedragen.

Speciale dag

Ons lijkt het in ieder geval geweldig om je hond mee naar werk te nemen, al is het maar op één dag per jaar. In Amerika bestaat Bring your dog to work day al, nu nog in Nederland…

Thai advertising agency introduces “bring-your-dog-to-work” scheme pic.twitter.com/4Syz4BUBzL — CGTN (@CGTNOfficial) October 3, 2018

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Beeld: iStock

Dít is momenteel de best verkochte hondenmand op Bol.com:

Personal space? Daar hebben deze honden geen boodschap aan: