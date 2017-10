Kapper laat zien wat haar werk doet met haar lijf

Het is niet gek als je denkt dat dit een foto is van iemand die net 10 rondjes heeft gebokst, of iemand die heeft gebackpackt met een rugzak vol stenen. Maar niets is minder waar.

Deze vrouw is kapper en haar beroep is de oorzaak van deze vreselijke striemen.

Kwelling

Net als veel van haar collega’s staat ze de hele dag over de hoofden van haar klanten gebogen. Je hebt er geen idee van omdat ze altijd gezellig met je staan te kletsen, maar het kan een enorme kwelling zijn als je nauwgezet een volledig hoofd met highlights inzet of uren achter elkaar lokken knipt.

Gehavend lijf

Hitesh Patel, een masseur in het Engelse Leicester, deelde onlangs deze foto van een van zijn klanten. Daarop zie je hoe gehavend haar lijf is door haar kappersberoep.

Onnatuurlijke houding

Hij legt uit hoe dit kan. “Omdat je urenlang met je voeten naar voren staat, met een borstel in de ene hand en een föhn in de andere, terwijl je over iemand heen buigt, staan je spieren en daarmee je hele skelet in een onnatuurlijke houding. Als je dan uiteindelijk probeert om in een natuurlijke houding te zitten, dan lukt dan gewoon niet.”

Tandartsen en monteurs

Blijkbaar zijn dit soort kneuzingen niet ongebruikelijk in beroepen waarbij je lange tijd in een verkeerde houding moet staan – van tandartsen tot monteurs.

Yoga

Wat kun je hieraan doen? Volgens de masseur helpen rek-en strek-oefeningen en yoga goed. “Volgende keer dat je bij de kapper komt, bedenk je dan hoeveel zij van hun eigen gezondheid inleveren om jouw haar mooi te maken”, aldus de masseur.

