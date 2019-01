Een bekend gezegde luidt ook wel: ‘als je haar maar goed zit’. Ben jij gezegend met prachtig haar? Kort of juist lang? Dan is Libelle misschien wel op zoek naar jou.

Voor een kapselproductie in samenwerking met Rob Peetoom is Libelle op zoek naar leuke, fotogenieke vrouwen met mooi haar. Heb je kort haar, een lob (halflange bob), een pony of lang haar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je haar zal voor de fotoshoot niet geknipt of gekleurd worden, alleen gestyled. De shoot zal plaatsvinden op maandag 28 en dinsdag 29 januari 2019 in een fotostudio in het centrum van Amsterdam. In totaal duurt het ongeveer twee uur.

Geef je snel op

Ben jij fotogeniek, heb je mooi haar en wil jij met je foto’s in de Libelle komen te staan? Vul dan onderstaand formulier in en upload een recente foto in kleur waar je haar goed zichtbaar is. Aanmelden kan tot 25 januari 09.00 uur.

