Deze kast is dé interieurtrend van dit moment (en staat prachtig in elk huis)

Een nieuwe mutatie van het coronavirus is opgedoken in Engeland. Dit heeft ervoor gezorgd dat het land bijna volledig is afgesloten van de buitenwereld, waardoor een hoop Nederlanders niet naar huis kunnen. Inge (35) is momenteel bij haar familie in Noord-Engeland en kan geen kant op.

We belden Inge op om te praten over de situatie in Engeland. Ze zit zelf in Sheburn in Elmet (North Yorkshire) en daar geldt ‘tier 2’. Dat houdt onder meer in dat je met zes personen mag samenkomen en dat je naar het restaurant mag met mensen uit je eigen gezin. Er zijn ook plekken waar tier 4 geldt. Hier mogen mensen enkel het huis verlaten als het niet anders kan voor hun werk of voor boodschappen. Ondanks dat Inge geluk heeft met de locatie waar ze zit, zijn de spanningen toch voelbaar.

Hoe is de situatie bij jou?

“Ik ben zelf half Engels en half Nederlands. Ik woon in Almelo en ben met mijn man en zoontje sinds begin december bij mijn familie in Engeland. We mochten toen nog reizen en wilden graag de feestdagen hier zijn. De regels zijn in Engeland ineens veranderd, dus het is nog maar de vraag of we 2 januari terug naar huis kunnen. Voor ons heeft het nu nog geen impact, maar we weten niet wat er allemaal gaat veranderen komende tijd.”