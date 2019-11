Oeps: kat vliegt stiekem 14 uur mee in de koffer van zijn baasje

Dat katten nogal eigenwijs zijn en graag hun eigen ding doen, is de meeste poezenbaasjes wel bekend. Een kat uit het Midden-Oosten was wel héél brutaal en liet zijn baasje – die piloot is – niet zomaar van hem weggaan.

Stiekem stapte hij in de koffer.

Advertentie

Grote schrik

De piloot van Etihad Airways vloog van Abu Dhabi naar Sydney en schrok zich rot toen hij daar zijn koffer openmaakte. Zijn kat bleek zich thuis in de koffer te hebben genesteld en was daardoor per ongeluk mee op reis gegaan.

Opluchting

Wat een grote schrik was, betekende ook direct een opluchting. Wat de piloot namelijk al wist, was dat zijn kat vermist was. Een vriend van hem, die zijn kat zou verzorgen, kon hem niet vinden toen hij langskwam om het dier eten te geven.

Een avontuur rijker

Uiteindelijk bleek het beestje gewoon mee te zijn gegaan op reis. Na een reis van 14 uur was hij gelukkig nog wel in leven. Direct is de kat naar de dierenarts gebracht, waar hij nu in quarantaine zit. Het is te hopen dat het huisdier er met de schrik vanaf is gekomen. Hij is hoe dan ook een avontuur rijker.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock