Kat van bijna 16 kilo bleef maar eten krijgen van dementerend baasje

Je kat een beetje verwennen kan natuurlijk niet zoveel kwaad. Maar wanneer je hem de hele dag door eten blijft geven, gaat het op een gegeven moment wel mis. Zo ook bij Bazooka, de kat van bijna 16 kilo.

Zijn baasje was dementerend en vergat steeds of hij het beestje al eten had gegeven of niet. Het gevolg hiervan: een voerbak die continu gevuld was.

Viraal

Het baasje van Bazooka is inmiddels overleden, waardoor de gezellige dikkerd in het asiel van Wake County in de staat North Carolina terecht kwam. Zij deelden een foto van de nieuwste bewoner op Instagram, die al snel viraal ging.

Kritiek

Op Instagram klonk veel kritiek over het gewicht van de rode kater. ‘Waar ben je in godsnaam mee bezig als je je huisdier zo dik laat worden’, laat iemand als reactie achter. De asieldirecteur, Darci Vanderslik, laat weten dat het baasje dement was. Hierdoor bleef hij de kat maar eten geven. “Hij dacht dat hij het beste deed voor zijn huisdier en hield erg veel van zijn kat”, aldus de directeur.

Dieet

Het dier heeft het zwaar de verduren de komende tijd, Bazooka zal namelijk op een streng dieet moeten om weer op een gezond gewicht te komen. Toch is de kat een stuk actiever dan je misschien zou verwachten. Verzorgster Michelle Barry laat weten dat hij behoorlijk speels is en zonder hulp van grote hoogtes springt.

Erg lang hoeft het dier niet in het asiel te blijven, zijn nieuwe baasje is namelijk al gevonden.

Heb je het idee dat jouw kat te dik is? Zó herken je overgewicht bij dieren:

