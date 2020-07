Is jouw kat een filmster? Geef ‘m dan nu op voor de bioscoopfilm ‘Poeslief’

Vind jij al jaren dat jouw kat een superster is en op het witte doek thuis hoort? Dan krijg je nu eindelijk de kans deze droom uit te laten komen.

Jouw kat kan namelijk in het najaar te zien zijn in de bioscoopfilm Poeslief, waar onder andere Nicolette Kluijver haar stem aan verleent. Het enige wat je hoeft te doen is een filmpje van je viervoeter insturen.

Abatutu

De makers van de films De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis brengen op Dierendag (4 oktober) dit jaar de nieuwe film Poeslief uit. Op die dag zal de film in bioscopen door heel Nederland te zien zijn. Nederlands bekendste kat Abatutu van De Wilde Stad zal in de film schitteren. Nicolette Kluijver spreekt de stem van het beestje in.