Dit betekent het als je kat z'n kattenbakvulling opeet

Als je kat z’n behoefte doet in een kattenbak, staat kattengrit vast regelmatig op je boodschappenlijstje. Maar het kan gebeuren dat je kat uit de kattenbak eet. Heb je je kat dit wel eens zien doen?

Dan moet je direct naar de dierenarts.

Plassen en poepen in woestijnzand

Kattenbakvulling vindt zijn oorsprong bij de voorouders van onze huistijgers. “Katten stammen uit een soort woestijnachtige omgeving”, legt dierenmedicijnenspecialist Jessica Romine uit aan Huffington Post. “Als katten hun behoefte deden in het wild, deden ze dit op een losse, droge bodem met een zand-achtige structuur. Iets wat ze konden harken en hun uitwerpselen mee konden verbergen, want het zijn erg hygiënische dieren.”



Klontvormende en niet-klontvormende kattenbakvulling

Nu wil je natuurlijk geen zandbak in huis en dus slaat anno 2019 menig huishouden met een kat kattenbakvulling in. Je hebt hier heel veel soorten van op de markt. Het meest bekende verschil, is die tussen het klontvormend en niet-klontvormend kattengrit. Waar klontvormend kattengrit is gemaakt van bentoniet, een natuurlijke natrium-kleisoort, kan niet-klontvormend kattengrind uit allerlei kleisoorten bestaan. Het voordeel van de klontvormende variant, is dat het de kattenbak schoonmaken een stuk makkelijker maakt.

Kattengrit eten

Goed, met dat beetje achtergrondinformatie: je ziet je kat opeens van z’n kattenbakvulling eten. Moet je je dan zorgen maken? Ja, waarschuwt Romine, en ze adviseert om in zo’n geval direct contact op te nemen met de dierenarts. Het arme beestje kan er namelijk constipatie door krijgen. Kattenbakvulling eten kan ook een teken zijn dat je kat bloedarmoede heeft en naar ijzer smacht. Maar likt ‘ie af en toe een korreltje mee bij het schoonmaken van z’n pootjes? Dan is er nog niet zoveel aan de hand.

Ademhalingsproblemen

Als je kat kampt met astma of gevoelig is voor stof, kan ‘ie ook slecht reageren op kattengrit. Dit verergert de ademhalingsproblemen namelijk alleen maar meer. In zo’n geval kun je het best gaan voor kattengrit met weinig stof of een open kattenbak, zodat het stof kan ontsnappen.

Alternatieve kattenbakvulling

Maak je je zorgen over de kattenbakvulling die je nu gebruikt? Gelukkig zijn er veel veilige en milieuvriendelijke alternatieven. Zo zijn er bio-grind en siliconen korrels, en kunnen maïskorrels ook als kattengrit dienen. Net als stukjes walnoot, bamboe, dennenhout, zand en oude kranten. Je zult even moeten proberen om erachter te komen welke optie jij en je kat het fijnst vinden.

