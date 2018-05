Kat overleeft 200 kilometer lange autorit onder motorkap: "Het is een wonder"

Katten kruipen maar wat graag op, onder of in een auto. Het is daar zo lekker warm! Ook pluizebol Miller deed het. Met als gevolg dat het beestje twee weken zoek was.

De kat van Jasper en Anne uit Delft raakte op 14 april zoek, zo bericht Hart van Nederland. Ze hadden geen idee waar ze moesten zoeken. Totdat een buurvrouw van het stel de gouden tip gaf.

Kat aan boord

Zij herinnerde zich dat ze op 14 april naar een vakantiepark in Assen was gereden, op ruim 200 kilometer afstand. Toen ze een dag later weer in haar auto wilde stappen om naar huis te rijden, zag ze een klein zwart-wit katje wegschieten. Zou dat dan Miller geweest zijn?

Muizen vangen

Foto’s ophangen van Miller in het Drentse vakantiepark haalde niks uit. Toch hielden Jasper en Anne hoop en plozen ze twee weken later het verblijf zelf goed uit. En toen kwam geweldig nieuws: een stel had een kat gezien die dode muizen uit vallen haalde. Miller hield zich nog gedeisd toen zijn baasjes hem daar riepen. Maar toen ze eenmaal naar de auto liepen, klonk er ineens gemiauw. Ja hoor, het was Miller!

Gezond weer thuis

“Het is een wonder dat Miller een reis van ruim 200 kilometer overleefd heeft”, vertellen Jasper en Anne aan Hart van Nederland. Het verbaast ze dat hun diertje zich zo sterk heeft gehouden in het buitenleven, aangezien hij een binnenkat is. “We zijn ontzettend blij dat Miller helemaal gezond weer bij ons terug is.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Facebook, iStock

Caroline (44) werd na 12 jaar weer herenigd met haar vermiste kat:

Ook zo dol op katten? Deze cadeaus laten het hart van iedere poezengek sneller kloppen: