Oh nee, slecht nieuws voor fans van Grey’s Anatomy. Videoland verwijdert binnenkort alle seizoenen van de populaire ziekenhuisserie. Dat wordt snel alles bingewatchen.

Je mag er meteen een rap tempo in zetten als je alle zestien seizoenen nog één (of twee) keer wilt zien, want Videoland verwijdert de serie al op 3 juli.

Licentie

De streamingdienst heeft de Nederlandse fans niet heel lang de tijd gegeven om alle zestien seizoen te kijken. De serie staat pas sinds 4 januari weer op Videoland. De show verdween in juli 2019 en 2020 al eens van de streamingdienst door het verlopen van de licentie. Wat ditmaal de reden is van vertrek, is (nog) niet bekend.

Langstlopende ziekenhuisserie