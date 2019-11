Waarom het naar buiten laten van je kat eigenlijk illegaal is

Ben jij de trotse eigenaar van een poes of kat? Dan is de kans groot dat je dagelijks iets doet dat eigenlijk illegaal is. Juristen Arie Trouwborst en Han Somsen van de Tilburg Universiteit hebben namelijk ontdekt dat het naar buiten laten van je kat in strijd is met de Europese regels voor natuurbescherming.

En de reden daarvoor is eigenlijk zo gek nog niet.

Veel slachtoffers

De huiskat (Felis catus) is één van de grootse uitroeiers van diersoorten ter wereld, zo schrijven onderzoekers in het Journal of Environmental Law. Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren door katten gedood en meer dan de helft van deze slachtoffers is toe te schrijven aan katten met een eigenaar. In Nederland zijn dit er tussen de 2 en 3 miljoen, naast tienduizenden zwerfkatten. Onder de slachtoffers zijn verschillende typen vogels en zoogdieren, zoals weidevogels en vleermuizen, maar ook reptielen, vissen en amfibieën.

Toezichtloos rondlopen

Volgens de juristen is dit niet alleen schadelijk, maar ook illegaal. Onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Nederland namelijk verplicht om bepaalde soorten en hun leefgebieden te beschermen, en mogelijke bedreigingen te beperken. Een kat toezichtloos laten rondlopen is feitelijk al verboden, zeggen de juristen: “Wie een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse overheid, die de Europese regels moet handhaven, maakt dus een goede kans op succes.”

Nu lijkt het misschien onwaarschijnlijk dat het straks verboden is om je kat naar buiten te laten, maar volgens de wetenschappers zijn maatregelen onontkoombaar.

Bron: AD. Beeld: iStock