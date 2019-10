Zó kom je erachter of je kat nierfalen heeft (en dit kun je er tegen doen)

Eet je kat steeds minder? Moet ze regelmatig braken en heb je het idee dat ze slomer is dan normaal? Dan kan je kat last hebben van nierfalen.

Chronische nierfalen is een veel voorkomende aandoening bij (oudere) katten. Gemiddeld krijgt 30% van de katten ouder dan 10 jaar te maken met dit kwaaltje.

Achteruitgang

Net als bij de mens heeft een kat 2 nieren. De belangrijkste functie van de nieren is het filteren van het bloed, zodat afvalstoffen uit het lichaam verwijderd worden in de vorm van urine. Pas als 70% van de nieren niet goed meer functioneert, kunnen katten last krijgen van hun nieren. De achteruitgang van de nieren kan dus al maanden of zelfs jaren bezig zijn, zonder dat jij en je kat zelf het doorhebben.

Braken

Wanneer katten last hebben van nierfalen, kunnen ze last hebben van de volgende symptomen:

Je kat drinkt veel meer dan normaal

Je kat moet hierdoor ook vaker plassen

Je kat is minder actief en wordt steeds slomer

Je kat heeft een slechte adem

Je kat eet minder dan normaal

Je kat moet regelmatig braken

Je kat verliest gewicht

De vacht van je kat wordt losser, gaat klitten en ziet er minder glanzend uit

Dierenarts

Helaas worden de nieren niet meer beter, maar het is wel mogelijk om ervoor te zorgen dat je huisdier een fijn leven kan leiden. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan als je bovenstaande symptomen herkent bij je kat. Door middel van een bloed- en urinetest, kan de dierenarts zien of je kat nierfalen heeft.

Drinken

Als dit inderdaad het geval is, kan de huisarts je kat een infuus geven en aangepaste voeding en medicatie voorschrijven. Als baasje kun je er verder voor zorgen dat je kat voldoende drinkt. Katten met nierproblemen plassen heel veel, waardoor het belangrijk is dat ze voldoende vocht binnenkrijgen. Anders lopen ze de kans om uit te drogen. Wat hierbij kan helpen is een drinkfontein voor katten. Je kunt eventueel ook op meerdere plekken in huis een drinkbakje zetten.

Bron: Dierendokters, Dierenziekenhuizen en Medisch centrum voor dieren. Beeld: iStock