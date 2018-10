Heel internet is in de war: is dit nou een kat of een kraai?

Foto’s waar je je blind op kunt staren en dan nóg niet ziet wat het is. Herinner je de heisa rond #thedress nog? Want was-ie nou blauw met zwart of wit met goud? Klassiek gevalletje van ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’. De foto die nu viral gaat, past perfect in dat rijtje thuis.

Want is het nou een kat of een kraai? Een kraai toch zeker? Ja, maak dat de kat wijs!

This picture of a crow is interesting because…it’s actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 oktober 2018

PS. Het is dus een kat. 😉

Bron: Twitter. Beeld: Twitter & iStock