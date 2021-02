Miauwwwww... Dit betekent het als jouw kat alle online meetings verstoort

Schiet de sex er de laatste tijd vaker bij in dan je lief is? Wij geven je 5 tips die je samen met je partner (óf alleen) in praktijk kunt brengen om het weer wat spannender te maken.

1. Probeer eens een ander tijdstip

Heb je meestal sex voor het slapengaan? Grote kans dat het er door vermoeidheid dan regelmatig bij inschiet of een vluggertje wordt. ’s Avonds laat blijkt dan ook niet het moment waarop mensen het meest zin hebben in sex en ’s ochtends vroeg ook niet. Verrassend genoeg zijn we op een heel ander tijdstip het meest opgewonden: kwart voor 3 ’s middags. Een goede reden om rond die tijd eens tussen de lakens te duiken (met je partner óf jezelf). Dat maakt die thuiswerkdag meteen wat spannender.

2. Boek een nachtje weg

Thuis is er altijd wel een klusje dat nog gedaan moet worden, kinderen die om aandacht vragen en voor je het weet zit je weer tot ’s avonds laat praatprogramma’s te kijken. Een nachtje weg kan uitkomst bieden om dit patroon te doorbreken. Zeker als het een hotelkamer of romantisch huisje zónder televisie is. Een goed gesprek onder het genot van een glas wijn leidt zonder al die afleiding voor je het weet tot meer. Of probeer eens een erotisch spel voor twee, vol spannende vragen en opdrachten.

3. Probeer spannende speeltjes

Verras je partner (of gewoon jezelf!) met een spannend seksspeeltje. Of je nu nieuw bent in de wereld van seksspeeltjes of al het een en ander hebt uitgeprobeerd: er is tegenwoordig voor ieder wat wils. Bij een vibrator of dildo denk je misschien meteen aan solosex, maar het kan ook erg opwindend zijn om deze te gebruiken tijdens de sex met je partner. Zo zijn er vibrators die juist speciaal bedoeld zijn om de ervaring voor jullie beide nóg intenser te maken.

4. Voer de spanning op

Duurt het soms even voordat je in the mood bent? Dan is het een goed idee om de spanning wat langer op te voeren. Trek ’s ochtends al je mooiste lingeriesetje aan, stuur elkaar gedurende de dag spannende berichtjes en maak het ’s avonds extra gezellig door te dineren bij kaarslicht en daarna samen in bad te gaan of een erotische film te kijken. Als de vonken er daarna niet vanaf springen…

5. Hoe vaker hoe b… vaker

Hoe minder sex je hebt, des te minder je zin in sex zal worden. En meer sex bekent simpelweg ook meer zin in sex. Want tijdens een vrijpartij gebeurt er van alles in je lichaam. Er komen talloze hormonen vrij die ervoor zorgen dat je al snel zin in meer krijgt. Daardoor kan meer solosex er ook voor zorgen dat je weer meer zin krijgt om met je partner het bed in te duiken. Houd de flow er dus in, dan volgt de zin vanzelf!