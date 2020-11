Déze kat past het best bij jou volgens je sterrenbeeld

Alle katten zijn natuurlijk fantastisch, maar als je op zoek bent naar een harige viervoeter dan kan het handig zijn om eens naar je sterrenbeeld te kijken.

Natuurlijk verschilt het per persoon en per kat wie er goed bij elkaar passen. Maar wat staat er in de sterren? Elk sterrenbeeld heeft namelijk zijn eigen favoriete kattenras:

Advertentie

Boogschutter 22 november t/m 20 december

Boogschutters zijn over het algemeen zeer onafhankelijke mensen met een sterke eigen wil. Ze zijn creatief en moedig, maar vinden het moeilijk om zichzelf open te stellen. Daarom hebben ze een dierenvriend nodig die troost biedt en volledig aan hen is toegewijd. Hun ideale match is daarom de Blauwe Rus. Dit is een kortharige kat met een blauwgrijze vacht en sprankelende groene ogen. Ze zijn erg volgzaam, tonen veel genegenheid en voelen een speciale toewijding voor hun baasjes.

Steenbok 21 december t/m 19 januari

De Steenbok is een ambitieus, intelligent en waakzaam persoon die altijd oplossingsgericht denkt. De Tonkinese kat is vanwege zijn snelle, intelligente en drukke persoonlijkheid daarom een geweldige match voor de Steekbok. Wel is het verstandig om een duo te nemen. Zo kunnen ze met elkaar spelen als jij even tijd voor jezelf nodig hebt.

Waterman 20 januari t/m 18 februari

Watermannen zijn vrijgevochten, hebben een sterke wil en zijn zeer intelligent. Ze zoeken een loyale, intelligente metgezel die goed getraind kan worden zonder zijn eigen persoonlijkheid te verliezen. Welk kattenras is beter voor de Waterman dan de Siamese kat? Siamese katten hebben een grote liefde voor het leren van nieuwe dingen. Zowel huisdier als baasje vinden troost in elkaars gezelschap en tonen wederzijds respect voor elkaar.

Vissen 19 februari t/m 20 maart

Vissen zijn buitengewoon meelevende mensen. Ze hebben een groot hart en vinden dat iedereen een tweede kans verdient. Ze zijn gehoorzaan en proberen het altijd voor iedereen goed te doen. Daarom past de Sphynx-kat perfect bij het sterrenbeeld Vissen. Het karakter van een Sphinx is erg zacht, daardoor kunnen ze situaties goed aanvoelen en weten ze goed om te gaan met mensen. Geef deze kat wel genoeg aandacht, want ze houden er niet van om de hele dag alleen thuis te zitten.

Ram 21 maart t/m 20 april

De meest opvallende eigenschap van een Ram is dat ze onverschrokken zijn. Ze weten weten wat ze willen en zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. De Ram is erg sociaal, maar tegelijkertijd wel op zoek naar avontuur en verveelt zich snel. Daarom is het handig om voor een metgezel te gaan die past bij het sensatiezoekende karakter van een Ram en dat is een Siberische kat. De Siberische kat is een zeer speelse, loyale en vriendelijke kat die altijd op zoek is naar avontuur.

Stier 21 april t/m 20 mei

De Stier heeft een exotisch en artistiek karakter. Stieren hebben een voorliefde voor de fijnere dingen in het leven en zijn buitengewoon betrouwbare mensen. Het perfecte kattenras voor de Stier is daarom ongetwijfeld de Ragdoll. De Ragdoll is een exotische, luxe kat die tegelijkertijd ook bescheiden is. Ze zijn zeer loyaal en delen een intense band met hun baasjes. Stieren missen vaak een sterke vriendschapsband, omdat ze altijd sterk proberen te zijn en daardoor hun eigen gevoelens wegdrukken. Een Ragdoll kan dan troost bieden.

Tweelingen 21 mei t/m 21 juni

Tweelingen zijn intelligent, flirterig, nieuwsgierig en hebben uitzonderlijke sociale vaardigheden. Ze hebben graag mensen om zich heen, maar kunnen ook goed alleen zijn. Ze nemen wel graag de touwtjes in eigen handen. Daarom past de Amerikaanse korthaar het best bij dit sterrenbeeld. Deze kat is vriendelijk, speels en erg sociaal. Ook de Amerikaanse korthaar kan goed alleen zijn, maar mocht het baasje weer thuiskomen dat vindt ‘ie heerlijk om samen te spelen.

Kreeft 22 juni t/m 22 juli

De Kreeft is een echt dierenliefhebber. Dit komt waarschijnlijk doordat Kreeften erg zorgzaam zijn. Ze houden van alle dieren, maar katten staan vaak bovenaan hun lijstje met favorieten. Volgens de sterren kan de Kreeft het beste voor de Turkse Van gaan. Dit is een erg lieve kat, die soms een beetje dominant kan zijn. Ze zijn onwijs speels, waardoor ze hun baasje urenlang bezig kunnen houden. Maar na een lange, speelse dag doet hij niets liever dan naast je komen liggen.

Leeuw 23 juli t/m 22 augustus

De Leeuw is een geboren leider. Ze staan dan ook graag in het middelpunt van de belangstelling. Daarnaast kunnen Leeuwen zich goed inleven in anderen en zijn ze altijd bereid veel liefde te geven. Niet voor niets dat de kortharige Abessijn de ideale match is voor de leeuw. Ze zien er katachtig uit en zijn hele actieve, aanhankelijke en loyale katten. Ze hebben structuur nodig en dat kunnen ze zeker krijgen van de Leeuw.

Maagd 23 augustus t/m 22 september

Maagden worden vaak gezien als perfectionisten. Ze zijn zorgzaam, vriendelijk en staan altijd voor je klaar. De Balinese kat is om verschillende redenen de perfecte kat voor de Maagd. Ten eerste is de Balinese kat een exotisch ras dat veel zorg en onderhoud vereist en dat past goed bij het sterrenbeeld Maagd. Verder zijn deze katten erg loyaal en houden ze van interactie met hun baasjes. Ze raken snel vertrouwd met nieuwe gezichten en zullen dus ook makkelijk vrienden worden met jouw vrienden.

Weegschaal 23 september t/m 22 oktober

Weegschalen staan bekend om hun obsessie met mooie dingen, harmonie, luxe, symmetrie en balans. Dat houdt in dat ze niet alleen een lieve, maar ook mooie kat zoeken. Daarom is de Perzische kat hun ideale metgezel. De traditionele langharige Perzische kat staat bekend om zijn prachtige schoonheid. Daarnaast is het een hele rustige kat die lekker tegen je aankruipt als ‘ie gaat slapen.

Schorpioen 23 oktober t/m 21 november

Schorpioenen stralen vaak krachtige persoonlijkheden uit. Ze zijn mysterieus, rebels, bijna angstaanjagend intelligent en erg gepassioneerd. Ze zijn niet heel sociaal, maar degenen met wie ze close zijn hebben een speciaal plekje in hun hart. Daarom past de Birmaan zo goed bij het sterrenbeeld Schorpioen. Hoewel ze bekend staan als vriendelijke, speelse katten, raken ze niet snel gehecht aan iemand. Maar als je een goede klik met ze hebt, dan kunnen ze wel aanhankelijk worden.

Zó zorg je ervoor dat je kat met z’n scherpe nagels van de bank afblijft:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Fluffy Planet. Beeld: iStock