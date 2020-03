Aha! Om déze reden kruipt je kat op je toetsenbord terwijl je werkt

Stiekem is thuis werken best wel gezellig. Je partner is constant in de buurt. Of misschien heb je wel een kat die graag knus bij je komt liggen. Alleen dan vaak net íets te knus. Want katten hebben het talent om zich precies daar te nestelen, waar jij hard bezig bent. Op je toetsenbord. Maar waarom doen ze dat?

Een huisdierenexpert geeft antwoord.

Advertentie

2 redenen

We kunnen ons best voorstellen dat katten het gewoon erg gezellig vinden om bij ons te komen liggen. Maar de oorzaak ligt toch net anders. Volgens huisdierenexpert Arden Moore heeft een kat 2 belangrijke redenen om ons te storen tijdens ons werk en plaats te nemen op het toetsenbord.