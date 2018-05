Je kat trucjes aanleren of kattenkwaad afleren? Deze 5 tips werken wél

Als je eigenwijs in het woordenboek opzoekt, zou er eigenlijk een foto van een kat bij moeten staan. Maar net als honden zijn katten ook te trainen.

Nee, een kat zal niet zo snel als een hond naar ‘zit’ luisteren of een stok halen als je die apporteert. Maar met de juiste tips, kun je het soms hysterische gedrag van je kat redelijk aan de teugels leggen – en ‘m zelfs trucjes aanleren.

Vogels vangen

Hoe komt het eigenlijk dat honden zich makkelijker laten trainen? Nou, honden zijn sociale dieren die we honderden jaren geleden begonnen te fokken, om te helpen in het dagelijks leven. Katten werden vooral op het platteland ingezet om vogels die op de oogst afkwamen te vangen. Met andere woorden: ze kwamen voor het eten, en laten we eerlijk zijn: ze zien ons nog steeds als hun hoogstpersoonlijke obers en serveerster. Katten hebben verder dus nooit aangeleerd gekregen dat ze eisen van mensen moeten opvolgen, zo legt Atsuko Saito uit in de studie Animal Cognition.

Dat ze dat verwilderde nog in zich hebben, vinden wij allemaal maar leuk. Maar dankzij déze tips gaat het je vast lukken om je kat te laten stoppen met de bank te vernielen en ‘m eindelijk naar je toe te laten komen lopen als je ‘m roept:

Snoepjes

Je kat met snoepjes belonen, had je zelf vast ook al bedacht. Maar voordat je kat zwembandjes ontwikkelt omdat ‘ie zoveel goed gedrag vertoont: kijk kritisch naar de ingrediënten, en ga het liefst voor brokken, zakjes of sticks met plantaardige eiwitten, vlees, dierlijke bijproducten, oliën, mineralen en vetten. Geef zo’n (gezond) snoepje ook echt alleen als je kat iets goed doet. Als je ‘m te pas en te onpas snoepjes geeft, kan ‘ie gaan schooien om eten en ziet er natuurlijk geen beloningsfactor meer in. Clickertraining

Het geluid dat zo’n clicker maakt, staat voor een kat gelijk aan een ‘goed zo’. Je klikt dus simpelweg als je kat iets goed doet, exact op het moment van dat gewenste gedrag. Belangrijk is om ‘m vervolgens wel een beloning te geven, want wat heeft ‘ie anders aan die click? Als je kat eenmaal doorheeft dat er op die click een beloning volgt, kan de training beginnen. Zit, Streep! Let op dat je niet in het wilde weg gaat clicken; dat kan verwarrend worden. Kattenbak

Plast en poept je kat door het hele huis, behalve op de kattenbak? Leg de drolletjes die je vindt steeds in die kattenbak neer, in plaats van ze direct weg te gooien. Een vies werkje misschien, maar het kan de kat helpen beseffen dat ‘ie z’n behoefte dus dáár moet doen. Krabpaal

Misschien krabt Garfield de bank wel aan gort omdat ‘ie zo’n paal om zijn nagels in te zetten mist. Verdiep je voordat je een krabpaal in huis haalt goed in de grootte, het merk en het materiaal. Het is belangrijk dat een kat zich helemaal kan uitrekken tijdens het krabben. Voor kittens en katten die klein blijven volstaat een kleine krabpaal, maar zodra het dier groeit, doe je er goed aan om in een groter exemplaar te investeren. Niet straffen

Het moge duidelijk zijn dat je nooit maar dan ook nooit zou moeten uithalen naar je kat. Ook je stem verheffen is geen goed plan. Je kat raakt dan in de war en wordt misschien alleen maar bang voor je. En dan ben je nog verder van huis. Nee, slaak liever een diepe zucht en probeer de situatie anders – en vooral kalm – te benaderen.

Dierenarts

Pas je bovenstaande tips toe, maar haalt het voor jouw kat niks uit? Dan is het een goed idee – zelfs voor je de training toepast – om even langs de dierenarts te gaan. Want misschien is er wel een onderliggende, medische reden voor het onrustige gedrag, het gepoep en geplas door het huis en dat eeuwige gekrab aan de bank.

