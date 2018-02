Kat wordt geboren met heel zeldzaam gezichtje en ziet er 2 jaar later zó uit

Een kat is een prachtig dier. Maar de Britse korthaar Narnia werd geboren met een wel heel bijzondere schoonheid.

De kater heeft een zeldzaam koppie waar je naar kunt blijven kijken.

Grijs en zwart

Narnia’s gezicht bestaat namelijk uit twee kleuren. Aan de rechterkant is zijn vacht grijs (maar z’n baasje omschrijft het als blauw) en aan de linkerkant zwart. De scheiding daartussen is kaarsrecht. Zó’n bijzonder gezicht, met die helder blauwe oogjes.

Samengesmolten embryo’s

Hoe Narnia precies aan haar speciale uiterlijk komt, weet zijn Franse baasje niet. Experts denken dat het al in de baarmoeder van z’n moeder is ontstaan. Het zou namelijk kunnen dat de kat twee typen DNA in zich draagt, doordat ‘ie als embryo met een andere embryo is samengesmolten. Een foutje van moeder natuur, dat dus heel mooi uitpakt.

Bron: Bored Panda. Beeld: Instagram

