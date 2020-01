Kat zonder pootjes kan weer lopen dankzij 3D-geprinte protheses

De Siberische kat Dymka leefde op straat, maar door de hevige kou raakte ze bevroren en verloor ze haar 4 poten. Dankzij bijzondere protheses kan de kat nu weer lopen.

Dymka werd gevonden op straat in Novokuznetsk, Siberië. Daar kunnen de nachtelijke temperaturen tot -20 graden Celsius dalen. Door de kou zijn zowel haar 4 poten als haar oortjes en staart bevroren geraakt.

Dymka werd gevonden en naar de dierenarts gebracht. Meestal besluiten ze in dit soort situaties om de kat te laten inslapen, maar de dierenarts zag euthanasie niet als oplossing. Hij nam een paar ingenieurs en onderzoekers in dienst die samen aan de slag gingen met het ontwerpen van 4 prothetische benen voor Dymka. Deze protheses hebben ze uiteindelijk met behulp van een 3D-printer gemaakt. Het is voor het eerst dat er gebruik wordt gemaakt van deze 3D-geprinte lipjes, die bedekt worden met een speciale laag van biologisch weefsel, zodat de protheses op natuurlijke wijze aan Dymka hechten.

De kat kreeg uiteindelijk dus 4 nieuwe pootjes. Aan het begin vond ze het erg lastig om daar mee te lopen, maar oefening baart kunst. Ongeveer 7 maanden na de operatie kan Dymka er hartstikke goed op lopen en kan ze alles weer. Ook hoeft ze niet meer op straat te leven, want ze woont nu bij de vrouw die haar bevroren op straat vond.

Adorable feline Dymka is given new lease of life with FOUR prosthetic paws 3D-printed out of titanium after suffering frostbite in Siberia- pic.twitter.com/gEdDLjoV9F

— Blanche V. Mercaldi (@tammytabby) January 18, 2020