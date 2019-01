Waarom katten dol zijn op lasers (maar wees wel voorzichtig)

Eén knop op de laserpen en je kat ontwaakt uit elke coma waarin hij zich bevond om door de kamer te rennen en te spelen. Katten zijn dol op lasers, maar waarom eigenlijk?

Het antwoord is vrij simpel: de bewegende, gekleurde stip activeert het jachtinstinct van katten. Katten zijn jagers en ze zien dat rode lampje als een prooi die ze willen vangen en eten. Ze willen dan ook koste wat het kost de ongrijpbare laserstraal te pakken krijgen, wat eigenlijk onmogelijk is.

Jagen

Voor de kat is het dus niet even spelen. Nee, hij wil de rode stip het liefst vernietigen. Bovendien hebben katten meer fotoreceptoren dan mensen. Ook al heb je soms het idee dat jouw kat mega lui is, ze hebben wel degelijk een aantal superkrachten. Deze pluizige beestjes hebben uitstekend zicht, kunnen goed zien bij weinig licht en zijn onwijs snel in het volgen van bewegingen.

Belonen

Maar pas wel op als je met je kat en de laserpen gaat spelen. Ten eerste mag je nooit in de ogen van de kat schijnen, dit kan hun zicht verminderen. Daarnaast kunnen katten erg agressief worden, zegt kattenpsycholoog Marilyn Krieger. Ze volgen het doelwit, stalken de prooi, bespringen de maaltijd, maar uiteindelijk valt er niets te vangen. Dit kan voor extreme frustratie en verwarring zorgen. Om ervoor te zorgen dat je kat jou niet aanvalt, kun je je huisdier een beloning geven wanneer ze het licht ‘vangen’. Hierdoor krijgen ze toch een soort beloning en is de kat aan het eind van het spel ook tevreden.

