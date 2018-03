Waarom je de komende dagen je katten extra goed in de gaten moet houden

Vanaf vandaag gaat het weer dooien in het land – maar dat kan gevaarlijk zijn voor je katten.

Want doordat er op veel weilandjes en sloten ijs ligt, denken katten dat ze daar veilig overheen kunnen lopen.

Blijf maar hier

De temperaturen stijgen inmiddels flink en daardoor gaat het lokaal snel dooien. Dat betekent dat het ijs ook smelt. Als katten dan net op een slootje lopen is de kans er dat ze in een wak vallen. Woon je daarom in de buurt van water, houd je katten dan eventjes binnen. En let ook even op de tijgers van je buren. Na zondag is het meeste ijs alweer gesmolten, dus dan is het gevaar minder groot. Vooral zaterdag is het extra opletten.

De Dierenambulance heeft er zelfs voor gewaarschuwd op social media:

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock