Je hoeft maar een seconde een lege kartonnen doos in de woonkamer te zetten of je kat zit er al in. Zelfs als de doos eigenlijk véél te klein is. Maar waar komt die liefde voor dozen eigenlijk vandaan?

De Universiteit van Utrecht heeft hier onderzoek naar gedaan en komt met het verlossende antwoord.

Vriendelijker

De onderzoekers hebben het effect van een kartonnen doos getest op negentien verschillende katten. Deze katten kwamen tegelijkertijd binnen bij een dierenasiel. Tien katten kregen een kartonnen doos in hun nieuwe huis, terwijl de andere negen katten het zonder moesten doen. Wat bleek? De katten die een kartonnen doos kregen, raakten veel sneller gewend aan hun nieuwe omgeving dan de viervoeters zonder. Bovendien waren de katten met doos een stuk vriendelijker tegen mensen.

Nieuwsgierig, maar bang

Hoe dat komt? Ze blijken minder gestrest zijn dankzij de doos. Als ze in het wild zouden leven, maken ze een keuze tussen weglopen of verbergen. En aangezien ze in een nieuwe omgeving eigenlijk geen kant op kunnen, schuilen ze in een doos. Het zijn nieuwsgierige beestjes, maar ook erg voorzichtig. Ze vertrouwen niemand. Ze willen graag in de gaten houden of niemand hen van achter besluipt. En dus zien ze een kartonnen doos als harnas, waarmee ze zich beschermen tegen andere dieren, mensen of verrassingen.

Vertrouwd

Een kartonnen doos voelt dus als iets vertrouwds. Als ze zich thuis voelen in jouw huis en er staat een lege doos, dan kunnen ze het gewoon niet laten erin te gaan zitten of er mee te spelen. En dat vinden wij dan weer hartstikke leuk.

Bron: PureWow. Beeld: iStock