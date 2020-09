Honden moeten aangelijnd worden als ze naar buiten gaan, maar katten lopen in Nederland gewoon door het kattenluikje naar buiten. En dat moet veranderen, stellen Ecoloog Chris Smit en jurist Arie Trouwborst zondagochtend.

In Nieuwsuur vertellen de mannen wat de reden voor hun bijzondere pleidooi is.

Tijdens het praatprogramma vertellen Chris Smit en Arie Trouwborst dat ze het opmerkelijk vinden dat Nederlandse katten zomaar naar buiten mogen, aangezien zij een grote dreiging vormen voor uitstervende vogelsoorten. “Waarom moet de hond wel aangelijnd zijn en de kat niet? De kat is veel gevaarlijker voor beschermde vogels en reptielen”, stak Chris Smit van wal. “Onze gezellige huiskatten vangen jaarlijks tussen de 17 en 200 miljoen vogels. En daar zitten ook veel zeldzame en beschermde dieren bij.”

Proefproces

Om deze reden pleiten de mannen voor een proefproces tegen kattenbaasjes en hun huisdier. “Laat de rechter zich daar maar eens over uitspreken.” Een dergelijk proefproces kan alleen gestart worden als het in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is hoe de wetgeving erover is. En dat is in de eis van de ecoloog en jurist het geval.

Schadelijke exoten

Volgens hen is het zo klaar als een klontje, en horen katten niet thuis in de natuur. Ze noemen de Hollandse huiskatten zelfs de ‘allerschadelijkste exoten’. “Het Europees natuurbeschermingsrecht is onverbiddelijk: de kat mag buiten niet loslopen” aldus Arie Trouwborst in een eerdere publicatie over het omstreden onderwerp.

Andere maatregelen

In Friesland en Utrecht mogen verwilderde katten afgeschoten worden, maar dit is in alle andere provincies niet toegestaan. Of de maatregelen van Smits en Trouwborst daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden én wanneer dit duidelijk wordt, is nog niet bekend.

Bron: Lindanieuws, NOS. Beeld: iStock