Hilarisch: deze katten laten zien hoe je aan social distancing doet

Als je zelf een kat in huis hebt, dan weet je dat katten niet altijd de meest sociale dieren zijn. Ze zijn vaak lekker op zichzelf. Met social distancing hebben katten dan ook totaal geen moeite.

Deze katten geven het goede voorbeeld en laten zien dat 1,5 meter afstand houden een eitje is.

Bij een supermarkt in de Filipijnen dachten ze een slimme coronamaatregel te hebben bedacht. Ze maakten witte stippen op de vloer, met daartussen voldoende afstand. Zo zouden klanten van de supermarkt simpelweg op de stippen kunnen staan, wanneer er een rij buiten de winkel zou komen. Deze stippen werden alleen niet door de klanten in gebruik genomen, het waren de straatkatten die ze opeisten.

Viral post

Buurtbewoner Coleen Joice Aquino kwam dit grappige tafereel tegen toen ze langs haar lokale supermarkt liep, maakte er foto’s van en plaatste ze op Facebook. Ze schrijft erbij “Social distancing zeiden ze, deze katten volgen tenminste. Goed bezig!” Het bericht ging al snel het internet over en werd 16.000 keer gedeeld.

Typisch kattengedrag

Coleen legt uit dat deze straatkatten altijd rond de winkel hangen, omdat ze op zoek zijn naar eten en het daar vaak aangeboden krijgen. Dat de katten nu op deze witte stippen zijn gaan zitten, is niet zo gek. Zoals kattenbaasjes wel weten, zitten katten graag in kaders. Leg maar eens een wit a4’tje op de vloer. Wedden dat je kat er in een mum van tijd op zit?

Toplijstje: katten en honden die lekker met elkaar klieren:

Bron: HLN. Beeld: iStock