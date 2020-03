Hebben jouw katten regelmatig een catfight? Zó stoppen ze met vechten

Bij katten lijkt spelen en vechten veel op elkaar. Het is dan ook moeilijk te bepalen wanneer je in moet grijpen. Merk je dat je katten hun nagels gaan gebruiken, dan is het tijd om aan de bel te trekken.

Met deze tips zorg je ervoor dat je katten goed met elkaar overweg kunnen en dat ze samen spelen in plaats van vechten:

1. Zoek het probleem

Het is belangrijk dat je je viervoeters in de gaten gaat houden. Zo kun je zien wat nu het probleem is. Meestal beginnen katten met spelen en eindigt het in een gevecht, maar waarom? Misschien is 1 van de 2 wel gemeen en begint hij zomaar aan de vacht van de ander te plukken. Of begint de ander als eerste te krabben. Soms kunnen ruzies ook ontstaan tijdens het eten. In dat geval heeft het waarschijnlijk te maken met het afbakenen van hun territoria.

2. Steriliseer of castreer je katten

Agressie is veel intenser en vooral ook onvoorspelbaar bij mannetjes die niet gecastreerd zijn. Bovendien voorkom je met een castratie dat katers gaan sproeien. Bij vrouwtjes kan het steriliseren trouwens ook voor meer rust zorgen.

3. Zet de etensbakjes uit elkaar

Katten vinden hun territoria erg belangrijk. Ruzie kan daardoor ook ontstaan tijdens het eten of het slapen. Heeft een van je katten echt een eigen plekje? Dan is de kans groot dat ‘ie boos wordt als een ander op z’n plek gaat liggen. Hetzelfde geldt voor het eten. Sommige katten vinden het moeilijk om naast elkaar of samen uit 1 bakje te eten. Probeer dus te experimenteren met de etensbakjes. Zet ze uit elkaar: 1 in de woonkamer en 1 in de keuken. Zo simpel kan de oplossing zijn.

4. Stop het vechten

Als je merkt dat je katten ruzie hebben, probeer de ruzie dan te sussen door ertussen te komen. Pas wel op voor jezelf en doe het dus rustig, want voor je het weet zitten je handen onder de krassen.

5. Geef je katten de ruimte

Zorg dat je katten genoeg ruimte krijgen en laat ze af en toe even alleen in een bepaalde kamer. Zo kunnen ze tot rust komen en hoeven ze zich even geen zorgen te maken over de ander. Als je een klein huisje hebt met 2 katten, kunnen je huisdieren te dicht op elkaars lip zitten. Ze gaan zich dan aan elkaar ergeren, wat uiteindelijk voor meer ruzies zorgt. Door ze te scheiden, kun je dit probleem oplossen.

6. Beloon goed gedrag

Net als bij honden kun je katten ook belonen voor goed gedrag. Dus knuffelen of verzorgen je katten elkaar? Geef ze dan wat lekkers. Laat ze weten dat je dit gedrag goedkeurt.

7. Speel met je katten

Erg belangrijk: geef je katten voldoende aandacht. Katten zijn sociale wezens en dol op samen spelen. Menselijke speeltijd is heel belangrijk voor de socialisatie en gezondheid van een kat. Bovendien versterk je zo de emotionele band tussen jullie. Soms kunnen katten puur uit verveling elkaar aanvallen.

Gelukkig zijn er ook genoeg katten die het hartstikke goed met elkaar kunnen vinden. Je weet dat dat je katten goed met elkaar overweg kunnen als:

Ze het niet erg vinden om elkaars geuren te mixen. Dit houdt in dat ze met gemak op elkaars plekje gaan liggen en elkaar kopjes geven.

Ze vinden het leuk om elkaar te verzorgen en likken elkaar dus regelmatig schoon.

Ze vinden het geen enkel probleem om samen uit een bakje te eten.

Bron: PureWow. Beeld: iStock