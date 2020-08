Dit is waarom katten graag hun nagels zetten in toiletpapier

Ziet jouw kitten er op het oog heel lief en onschuldig uit, maar verandert hij bij het zien van een nieuwe rol toiletpapier in een klein monstertje? Dan heb je je vast al afgevraagd waarom jouw viervoeter geen velletje papier heel kan houden.

Huiskattenexpert Dr. Mikel Delgado legt uit waarom katten graag hun nagels zetten in toiletpapier.

Advertentie

Jagen

Het begint bij het instinct om te jagen. Want hoewel dat eigenlijk onzin is – huiskatten hebben immers brokken in de bak en hoeven helemaal niet te jagen – hebben ze dat instinct wel. Het zit dan ook in de natuur van de beestjes dat ze hun nagels scherp willen houden.

“Krabben is natuurlijk gedrag waardoor katten hun territorium markeren en hun nagels kunnen scherpen. De voetzolen van katten scheiden een unieke geur af bij het krabben, hiermee bakenen ze hun territorium af”, aldus Dr. Mikel Delgado.