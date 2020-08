Verkoeling gezocht: is het veilig voor katten om watermeloen te eten?

Op warme zomerse dagen zijn niet alleen wij de hele dag door op zoek naar verkoeling, maar proberen ook onze lieve huisdieren puffend de dag door te komen. Een stukje watermeloen kan voor wat verkoeling zorgen, maar is dat wel veilig voor katten?

Het is belangrijk dat katten op warme dagen genoeg drinken. Katten drinken niet altijd even veel, dus het is goed om dat bij jouw huisdier in de gaten te houden. Door het drinkbakje regelmatig bij te vullen of door ze snacks als watermeloen te geven.

Kleine hoeveelheden watermeloen

Watermeloen (zonder pitjes!) is gewoon veilig om te eten voor gezonde katten. Gezonde katten kunnen kleine hoeveelheden watermeloen prima verdragen. Watermeloen bestaat voor 92% uit water en is dus de perfecte zomersnack. Veel katten ontwikkelen nierproblemen naarmate ze ouder worden en genoeg drinken is dan heel belangrijk. Daarnaast bevat watermeloen ook vezels, wat weer goed is voor de spijsvertering.