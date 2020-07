Dit plantje weert muggen nog beter dan de beste muggensprays

Zal je net zien dat je na een lange dag niets liever wil dan je hoofd op je kussen leggen en in slaap vallen, je gestoord wordt door het gezoem van een mug. Nu het muggenseizoen weer van start is gegaan, zijn we en masse op zoek naar (natuurlijke) tips tegen het muggengeweld. De kattenkruid en de essentiële olie daarvan, nepetalactone, is in dat geval je beste vriend.

Alle lampen uit, wierook branden, onder een klamboe slapen en jezelf hullen in muggensprays… Je kent vast talloze tips om maar niet geprikt te worden door muggen. Maar wie op zoek is naar een natuurlijk alternatief dat tien keer beter werkt dan een muggenspray, kan het beste voor essentiële olie van kattenkruid gaan. Dat blijkt uit onderzoek.

Niet alleen is het goed nieuws dat kattenkruid muggen beter weet te weren, het is ook fijn dat het een natuurlijk alternatief is. Want als je muggenspray niet mag gebruiken bij kinderen en zwangeren, is het maar de vraag hoe goed het voor je gezondheid is.

Waarom de olie van kattenkruid dan zo goed werkt, is overigens nog een mysterie aldus het onderzoek. “Het kan gewoon irriterend werken of ze houden niet van de geur. Maar niemand weet echt waarom insectenwerende middelen werken”, vertelt entomoloog Chris Peterson.

Heb je geen olie van kattenkruid? Door de blaadjes te kneuzen en het sap op je huid te smeren heb je je eigen middel zo bij de hand.

Kattenkruid kweken

Kattenkruid is een meerjarige plant uit de muntfamilie die je prima zelf in de tuin kunt kweken. Je moet dan overigens niet gek opkijken als je ineens meer katten in de tuin ziet, want de meesten zijn er gek op. Omdat het kalmerend, koortsverlagend en pijnstillend zou werken, wordt het plantje ook in de alternatieve geneeskunst gebruikt. Bijvoorbeeld in thee of als topping over een salade.

De plant heeft veel zon en tegelijkertijd een beschutte plek nodig, dus geef ‘m een mooie plek in de tuin waar goede afwatering is. Buiten zaaien doe je het beste in de maand april of mei. De plantafstand moet ongeveer 30 centimeter zijn. Als je de plantafstand toch te kort is, kun je het uitdunnen.

Ook de volgende planten kun je in de tuin zitten als je wil genieten van de zon zónder gestoord te worden door muggen.

