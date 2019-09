Bij deze budgetketen kun je nu een echte kattenvilla op de kop tikken

Waarom zou je je kat in een simpel mandje laten slapen als het beestje ook een eigen woning kan krijgen? Een riant optrekje, waar jouw eigen huis zowat bij in het niet valt?

Dat moet budgetketen Lidl gedacht hebben bij het ontwerpen van hun nieuwste aanbieding die álle kattenvrouwen sowieso willen hebben: de kattenvilla. Het betreft een woonhuis in de stijl van een speelhuis voor kinderen. Je plaatst het gewoon in de tuin en bezorgt daarmee jouw kat de beste dag van zijn of haar leven.

Briljante kattenvilla

Je moet er wel een beetje diep voor in de buidel tasten, aangezien het huis €89,99 kost. Maar dan heb je wel wat. Zoals op de website te lezen valt, is de villa gemaakt van stevig hout en bedekt met dakvilt, zodat het huisje beschermd is tegen de regen.

Luxe optrekje

Mocht jouw kat niet buiten komen, kun je de villa ook gewoon ín je eigen huis plaatsten. De kattenvilla is voorzien van 6 openingen, 3 verdiepingen, een kattenhangmat én een kattenbedje. Het optrekje is 109 centimeter hoog en 59 centimeter breed en te bestellen in de webshop van Lidl.

Kattenhaar van kleding en meubels verwijderen?

