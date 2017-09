Nu al zin in kerst: Aldi komt met fantastisch product voor de feestdagen

We willen er nog even niet aan denken en tegelijk kijken we er stiekem toch alweer een beetje naar uit: de feestdagen. Bij Aldi zijn de voorbereidingen natuurlijk al begonnen en daar worden wij héél blij van.

Waar we ook heel blij van worden, zijn adventkalenders. Vroeger hadden we ze met chocolaatjes, maar tegenwoordig zijn ze er met parfum, verzorgingsproducten en het wordt dankzij Aldi nog mooier. De supermarktketen zou namelijk voor kerst een adventskalender met wijn op de markt brengen.

24 flesjes

Elke dag zit er in het vakje van die dag een klein flesje wijn. Aan iedereen is gedacht, want de adventskalender zou rode en witte wijn bevatten én rosé en prosecco. 24 kleine flesjes lijkt niet veel, maar dat zou toch al snel neerkomen op 6 gewone flessen wijn. Lijkt dat je wel wat? De kalender ligt vanaf 14 november in de Engelse supermarkten voor 50 pond. Of de adventskalender ook in Nederland in de winkels te koop zal zijn, is niet bekend. Anders toch maar een tripje naar Engeland dit jaar. Londen is toevallig net héél gezellig rond de kerst.

