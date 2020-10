Kerst tijdens corona: kunnen we het dit jaar met de hele familie vieren?

Kerst tijdens corona: het lijkt er sterk op dat dat er heel anders uit gaat zien dan we gewend zijn. Geen familie over de vloer en geen uitgebreid diner met veel personen. Tenminste, daar lijkt het op. Maar er is nog hoop. En dat zit zo.

In een video van Nos op 3 wordt haarfijn uitgelegd wat de kansen zijn op een uitgebreid kerstfeest tijdens corona. Zoals het er nu naar uitziet, zit dat er namelijk niet in. Maar volgens Nos op 3 zijn de kansen niet helemaal verkeken.

“Stel dat je op 1 oktober begint met €1”, begint de uitlegvideo van Nos op 3. “En dat bedrag verdubbelt iedere dag. Dan heb je op 2 oktober €2, op 3 oktober €4… Maar hoe veel geld heb je dan in die maand bij elkaar gespaard?” Als je deze som nu even snel in je hoofd probeert te doen, kun je beter meteen ophouden. De kans dat je dicht bij het werkelijke bedrag komt, is namelijk klein. Als die ene euro iedere dag verdubbelt, heb je aan het einde van oktober namelijk ruim één miljard verdiend. “En zo werkt exponentiële groei”, legt de presentator van Nos op 3 uit.

Kerst tijdens corona

Maar wat heeft dit met kerst tijdens corona te maken? Nou, het coronavirus verspreidt zich eigenlijk precies zo: exponentieel. Iedere coronapatiënt besmette in september gemiddeld 1,2 andere mensen. 100 patiënten besmetten dus zo’n 120 nieuwe patiënten. Dit houdt in dat het aantal besmettingen continu wordt vermenigvuldigd met 1,2 op dit moment. Dat getal noemen de de R-waarde.

R-waarde

Die R-waarde is op dit moment boven 1, wat inhoudt dat het aantal besmettingen per dag groeit. En sterk ook, want met een R-waarde van 1,2, duurt het slechts elf dagen voordat het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland verdubbelt.

Verdubbelen

Dit zagen we in september ook al gebeuren. In de week tot 12 september waren er zo’n 1684 nieuwe besmettingen per dag, in de week tot 1 oktober waren dat er al 3000 per dag en in de dagen tot 12 oktober ruim 6100 per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames zagen we iedere elf dagen verdubbelen.

Toekomst voorspellen

Wat zo’n R-waarde ‘handig’ maakt, is dat we er de toekomst mee kunnen voorspellen. En dat ziet er niet rooskleurig uit. Als we doorgaan met een R-waarde van 1,2, zullen er over 44 dagen ruim 20.000 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen. En dan is het slechts een kwestie van tijd totdat de ziekenhuizen het niet meer aan kunnen.

Krimpen

Met een R-waarde van 1,2 is het vast geen verrassing dat kerst met je familie er dit jaar niet in zit. Maar wacht, voordat je teleurgesteld raakt, moet je ook even horen over exponentiële krimp. Dat bestaat namelijk ook. Exponentiële krimp ontstaat wanneer de R-waarde onder de 1 is. Hierbij besmet iedere coronapatiënt gemiddeld minder dan één persoon. En dus zal het aantal nieuwe coronabesmettingen krimpen.

Besmettingen halveren

Als we op een R-waarde van 0,95 zouden zitten, zouden de besmettingen zo snel afnemen, dat we ergens in 2021 onze nieuwe besmettingen per dag zouden kunnen halveren. Maar dat kan nog sneller. Als de R-waarde 0,9 zou zijn – slechts iets minder – zouden we rond kerst het aantal nieuwe besmettingen al hebben gehalveerd. En sterker nog, met een R-waarde van 0,7 zouden we in minder dan zes dagen al op de helft van het aantal nieuwe besmettingen zitten.

Wel kerst vieren

Kortom: als de R-waarde onder de 1 komt, is een uitgebreide kerst met familie dit jaar binnen handbereik. Maar hoe kom je daar? Dat is lastig te zeggen, omdat het gedrag van Nederlanders onvoorspelbaar is. Een R-waarde is een gemiddeld besmettingsgetal. Maar er bestaat niet zoiets als het ‘gemiddelde gedrag van een Nederlander’. En dus is het moeilijk in te schatten met welk gedrag en welke maatregelen, de R-waarde omlaag gaat. De ene Nederlander gaat misschien alleen de deur uit om boodschappen te doen en draagt altijd een mondkapje. Terwijl de ander misschien toch nog stiekem naar grote bijeenkomsten gaat.

Wel geeft die R-waarde een beetje een indicatie hoe het in Nederland gaat met de besmettingen. En als je een leuke kerst tijdens corona wilt hebben, moet die R-waarde echt omlaag.

Wil jij je nu extra voorzichtig zijn? Maak dan dit handige spatscherm, zodat de kans dat je iemand besmet met het coronavirus, afneemt.

