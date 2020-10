Duitse viroloog bedenkt een handig advies voor de feestdagen

Misschien heb jij het je ook al afgevraagd: hoe moet dat straks met de feestdagen, nu het qua coronabesmettingen steeds slechter en slechter gaat in Nederland? Kunnen we kerst bijvoorbeeld nog wel met familie vieren?

De Duitse viroloog Christian Drosten heeft daar alvast een oplossing voor bedacht.

Advertentie

Kerstquarantaine

Christian Drosten is momenteel de beroemdste wetenschapper in Duitsland en dat allemaal dankzij zijn veelomvattende kennis van het coronavirus. In de Duitse krant Die Welt beschrijft hij wat volgens hem dé oplossing is om de feestdagen in december te redden. Hij zegt: ga een week voor Kerst in quarantaine. Als iedereen met wie je Kerst viert dit ook doet, verklein je het risico op een coronabesmetting.