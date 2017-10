Déze kerstballen uit de kerstcollectie van Primark zijn nu al een grote hit

De echte kerstliefhebbers kunnen niet wachten tot ze de boom weer neer kunnen zetten. Een keer je boom anders decoreren? Deze kerstballen van Primark zijn nu al een grote hit. En ze doen het heel leuk met de kerstballen uit de video.

De kerstaccessoires liggen bij Primark alweer bijna in de winkels. De modeketen heeft al een aantal beelden van die collectie gedeeld en de kerstballen uit die collectie zijn al een succes voor ze in de winkels liggen. Het zijn namelijk niet zomaar ballen, maar Disney-kerstballen. Het is niet bekend of de kerstballen met ondere andere Minnie Mouse-oren ook in Nederland verkocht gaan worden, maar dat is vaak met grote collecties als deze wel het geval. Anders zouden we er bijna een tripje naar Engeland voor over hebben:



Bron: Flaironline.nl. Beeld: iStock.