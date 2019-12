De een tuigt de kerstboom het liefst op in oktober, de ander vindt een paar dagen voor de kerst wel prima. Maar we halen er bijna allemaal een in huis. Wat is nu het milieuvriendelijkst? Libelle legt het uit.

De milieu-impact van kunstbomen en van naaldbomen zijn heel verschillend waardoor dé ultieme milieuvriendelijke boom eigenlijk niet valt te benoemen, laat Milieu centraal weten. Maar, er zijn zeker een aantal dingen waar je op kunt letten.

Huren

Als je een echte naaldboom wil, kan je het beste een adoptie- of huurboom nemen. Dat is het beste voor het milieu. Bedrijven die deze bomen aanbieden, telen de bomen in potten zodat ze makkelijk te vervoeren zijn én weer makkelijk terug geplant kunnen worden. Soms krijg je zelfs statiegeld als je ‘m weer inlevert. Deze bomen worden ongeveer 3 tot 5 keer uitbesteed als kerstboom.

Op het moment dat je meer dan 25 kilometer moet rijden, gaat dit voordeel niet meer op. Je kunt beter een boom dichtbij huis kopen dan heen en weer te rijden. Dat gebeurt al snel bij een huurboom omdat het aanbod klein is.

Kunstboom

Als je voor de nep versie gaat, zorg er dan voor dat je een kwalitatief goede koopt. Dan gaat -ie langer mee. Het is waarschijnlijk duurder, maar alsnog goedkoper dan dat je jaarlijks een nieuwe kunstboom moet kopen. Of kies voor een tweedehands boom. Dan verleng je de levensduur van de boom én het scheelt in de prijs.

Het is wel slechter voor het klimaat om een kunstboom te maken, maar dat wordt gelijk getrokken omdat -ie dus langer meegaat. Tussen de 9 en de 17 jaar heb je de ‘schade’ gecompenseerd.

Naaldboom

Op het moment dat je een echte naaldboom gaat kopen, kan je er het beste een nemen met een kluit. Dan kan je hem namelijk weer in je tuin planten. Als je er toch weer vanaf wil, moet je hem in ieder geval niet verbranden, dan krijg je veel luchtvervuiling. Je kan de boom dan beter weggeven bij de inzameling van de gemeente.

Versiering

Nog een paar extra tips als je duurzaam wil zijn. Stel je laat dag en nacht alle kerstverlichting in je huis branden en het zijn ook nog allemaal gloeilampjes… Oei, dan ben je niet zo goed bezig. De verlichting heeft dan namelijk meer impact op het milieu dan je kerstboom. Met led-lichtjes valt het allemaal wel mee, dat is minder erg dan het hebben van een kerstboom.

Nep sneeuw kan je beter ook niet gebruiken. De vlokken, poeders en sprays zijn meestal gemaakt van plastic met chemisch laagje. Uiteindelijk kan het wegwaaien omdat het zo licht en klein is. Het plastic komt in de natuur en kan via de bodem uiteindelijk in het grondwater terecht komen en zelfs bijdragen aan de plastic soep.

Conclusie

Dus: een naaldboom of een kunstboom, het maakt niet heel veel uit. Het beste is om een adoptie- of huurboom te nemen, maar alleen als je ‘m dichtbij huis kan halen. Als je maar bewust bezig bent met de keuzes die je maakt rondom je boom, zoals de verlichting en wat je met de boom doet na de kerst.

