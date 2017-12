Honden- en kattenbaasjes opgelet: kerstboom giftig voor huisdier

Veel huisdieren vinden de dennenboom vol lampjes en glinsterende ballen die opeens in de kamer staat hartstikke interessant. Toch kunnen ze er beter bij uit de buurt blijven. Niet alleen omdat het anders een bende wordt in huis, maar ook omdat de kerstboom gevaarlijk voor ze kan zijn.

De Dierenbescherming waarschuwt baasjes van honden en katten op social media: “Heb je een afgezaagde kerstboom? Zorg dan dat je hond of kat niet uit het water kan drinken waar de boom in staat. Dit kan diarree, braken, maag-darmproblemen maar ook problemen met het zenuwstelsel veroorzaken.”

Gevaarlijk sap

Het sap van de boom is namelijk giftig voor honden en katten, zegt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming tegen RTL Nieuws. Ook de naaldjes van de boom kunnen daardoor gevaarlijk zijn, want daar zit het sap ook in.

Zorg er dus voor dat je huisdier deze naaldjes niet binnenkrijgt. “Naast het feit dat de giftige sappen ook in de dennennaalden zitten, zijn ze ook nog eens hartstikke scherp. In het ergste geval veroorzaakt dit gaatjes in de slokdarm van het dier.”

Goed stofzuigen

De Dierenbescherming raadt aan om de bak waarin de kerstboom staat af te dekken met folie of een zeiltje, zodat je huisdier daar niet uit kan drinken. Daarnaast is het verstandig om het voederbakje van je dier uit de buurt van de kerstboom te houden en goed te stofzuigen als de naaldjes uitvallen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Istock