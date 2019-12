Op déze dag kan je het best je kerstboom in huis halen

Een kerstboom is natuurlijk super gezellig in huis en brengt je helemaal in de kerstsferen. Maar wat is nu precies de beste dag om je echte naaldboom in huis te halen als je wil dat -ie er tijdens kerst het mooiste bij staat?

Libelle.nl spreekt met Edy van Zijl van Kerstboomkwekerij Van Zijl om er achter te komen.

Omgeving

“Hoe lang je boom mooi blijft is heel erg afhankelijk van de omstandigheden in je huis”, vertelt Edy. Zo moet je de boom niet bij de verwarming zetten én is het belangrijk dat je de boom goed onderhoudt door het voeding en water te geven. “Dan kan de boom tot eind januari prima blijven staan.”

Nationale zet-je-kerstboom-in-huis-dag?

Dé dag is volgens Edy niet vast te stellen. “Hoe verser, hoe beter. De boom is een buitenproduct en eigenlijk niet bedoeld voor in huis.” Als je dus wilt dat de boom er op z’n best uit ziet tijdens kerst, haal ‘m dan vlak voor de kerstdagen in huis. Een week van tevoren kan volgens Edy ook nog prima. Rond 18 december zou dus perfect zijn. Dan is -ie met kerst het mooist én kan je in januari (als je dat wil) nog even nagenieten van de gezelligheid in huis.

De beste boom

Welke boom je het beste in huis kan halen is volgens Edy de Nordmann. “Deze naalden blijven het langste goed, zijn zacht en prikken dus niet én hij heeft een mooie blauwwitte gloed over zich.” Ideaal.

Moet helemaal goed komen met de boom in huis halen dit jaar, toch?

