De een tuigt de kerstboom het liefst op in oktober, de ander vindt een paar dagen voor de kerst wel prima. Maar we halen er bijna allemaal een in huis. Wat is nu het milieuvriendelijkst? Libelle legt het uit.

De milieu-impact van kunstbomen en van naaldbomen zijn heel verschillend waardoor dé ultieme milieuvriendelijke boom eigenlijk niet valt te benoemen, laat Milieu centraal weten. Maar, er zijn zeker een aantal dingen waar je op kunt letten.

Advertentie

Huren

Als je een echte naaldboom wil, kan je het beste een adoptie- of huurboom nemen. Dat is het beste voor het milieu. Bedrijven die deze bomen aanbieden, telen de bomen in potten zodat ze makkelijk te vervoeren zijn én weer makkelijk terug geplant kunnen worden. Soms krijg je zelfs statiegeld als je ‘m weer inlevert. Deze bomen worden ongeveer 3 tot 5 keer uitbesteed als kerstboom.

Op het moment dat je meer dan 25 kilometer moet rijden, gaat dit voordeel niet meer op. Je kunt beter een boom dichtbij huis kopen dan heen en weer te rijden. Dat gebeurt al snel bij een huurboom omdat het aanbod klein is.